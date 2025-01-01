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الناجون من مجزرة الحولة يروون قصص معاناة فقدان أهلهم
يوم جديد يطل على الحولة دون بشار الأسد، رحل الأسد وترك في قلوب أهل الحولة بريف حمص غصة وألما يهوّنه الخلاص من نظام أمعن في التنكيل بهم
مساء 25 مايو/أيار 2012 أحلك الأيام على أهل تلدو إحدى بلدات الحولة، يقول أهل القرية إن مليشيات تابعة للنظام اقتحمت قريتهم بالعشرات وتحت غطاء ناري كثيف من جيش النظام المتمركز على التلال المحيطة بالقرية. مراسلة الجزيرة نسيبة موسى زارت مدينة الحولة بريف حمص واستمعت لشهادات من نجوا من المجزرة.
1/1/2025
المصدر : الجزيرة