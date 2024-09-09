رغم ظروف أصحابه الصعبة.. الاحتلال يهدم منزلا شمالي القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلا فلسطينيا في بلدة حزما شمالي مدينة القدس المحتلة دون إنذار مسبق، ودون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للعائلة، ودون إبراز أمر الهدم.

ويعود المنزل للمقدسي مؤتمن الخطيب، الذي عاني ظروفا صحية صعبة من آثار اعتقال سابق، بينما يعاني ابنه الذكر الوحيد من إعاقة، فيما تلتحق بناته الأربع بالجامعات.

يقول صاحب المنزل للجزيرة نت إن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل عنوة وشرعوا بعملية الهدم بذريعة أن البناء "غير قانوني" في إشارة لعدم ترخيصه من قبل سلطات الاحتلال.

فيما يقول شقيقه جواد الخطيب، إن عملية الهدم بدأت قرابة الخامسة فجرا بواسطة الجرافات، دون إبراز أي وثيقة قانونية تبرر عملية الهدم.

وأشار إلى أن المنزل يتكون من طابقين مساحة كل منهما نحو 200 متر مربع.

أما ربة المنزل أم لؤي الخطيب، فتشرح كيفية اقتحام الجيش منزلها مع عدم وجود أمر هدم، مشيرة إلى تشييد المنازل بمشقة، والآن يقع على عاتقها تدبير أمور عائلتها مفوضة أمرها لله.