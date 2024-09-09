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الجزائر.. فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي فوز الرئيس المرشح عبد المجيد تبون بحصوله على 94% من أصوات الناخبين.
9/9/2024