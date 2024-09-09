التصعيد في الضفة الغربية.. تحذير من انفجار الوضع

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن خلافات بين قادة الجيش وحكومة نتنياهو بشأن الوضع في الضفة، فقد اتهم ضباط كبار القيادة السياسية، بتشجيع التصعيد.