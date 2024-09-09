الأردن.. قانون جديد ينظم انتخابات مجلس النواب

يجري الأردن انتخابات مجلس النواب ضمن قانون انتخاب جديد يراعي الحضور الحزبي في البرلمان المقبل، لكن برامج الأحزاب بدت هشة في نظر كثير من الناخبين.