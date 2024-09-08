يديعوت أحرونوت: قيادة الجيش الإسرائيلي تتهم نتنياهو بالمراوغة في أزمة الضفة

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تحذيرهم من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة انفجار كبير.

وأشار هؤلاء الضباط إلى أن قيادة الجيش تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ القرارات اللازمة لمنع التصعيد.

ووفقًا للصحيفة، يعتقد الضباط أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يحاولان إشعال حرب في الضفة، وحذروا من أن سلوك بن غفير في الحرم القدسي لا يؤدي إلى تأجيج الوضع في الضفة فحسب، بل في العالم العربي بأكمله.

وأفادت الصحيفة أن عددًا كبيرًا من الضباط يفكرون في الاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة، كما أبدوا مخاوفهم مما وصفوه بـ"هجوم جماعي للفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة".