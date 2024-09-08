واشنطن تدرس طرح اتفاق جديد لوقف الحرب على غزة

تواصل الولايات المتحدة مشاوراتها مع قطر ومصر بشأن ملامح اتفاق جديد أكثر تفصيلا لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بمعالم المقترح المنتظر، يقول البيت الأبيض إنه يتم تقليص الفجوات فيه، لتجاوز النقاط العصية التي حالت دون إنجاح الجهود السابقة. وفي خضم ذلك نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تعلم أن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل يريدان إنهاء الحرب في غزة.

تقرير: أحمد جرار