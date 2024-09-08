مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن دعما لغزة ومطالبة بوقف الحرب

شهدت العاصمة البريطانية المظاهرة الحاشدة الـ18 منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وبلغ عدد المشاركين عشرات الآلاف، وفقا لما أعلنه المنظمون.

وتعد هذه المظاهرة الأولى منذ فرض الحكومة البريطانية حظرا جزئيا على صادرات السلاح إلى إسرائيل، وتميز الإعداد لها بقدر كبير من التوتر بين المنظمين وقوات الشرطة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي.

ويرجع سبب التوتر إلى عزم المتظاهرين التوجه إلى السفارة الإسرائيلية، حيث بات جليا أمامهم أن حكومة تل أبيب تتحدى الرأي العام العالمي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية التي تعارض ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.