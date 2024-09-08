كيف نفذ الجازي عملية معبر الكرامة وقتل 3 من أمن المعابر الإسرائيليين؟

شهد معبر الكرامة الحدودي بين الأردن وإسرائيل قيام سائق شاحنة أردني يدعى ماهر ذياب حسين الجازي (39 عاما) بإطلاق النار على 3 من أفراد أمن المعابر الإسرائيليين، وأدى ذلك إلى مقتلهم على الفور.

واستخدم مسدسا من طراز "جي تي بي 9 جي" (GTP 9C) في تنفيذ الهجوم. وقد تم قتله في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير أعده للجزيرة وليد العطار فإن الحادث أدى إلى إغلاق جسر الملك حسين من الجانبين الأردني والإسرائيلي حتى إشعار آخر، مع تشديد إجراءات التفتيش على سائقي الشاحنات، كما تم إغلاق مدينة أريحا الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم.