الجزيرة ترصد شهادات مغاربة عاشوا لحظات زلزال الحوز قبل عام

في الذكرى الأولى لزلزال الحوز بالمغرب، لا تزال تداعياته في المغرب راسخة في أذهان الأهالي الذين عاشوا تفاصيل أسوأ كارثة في تاريخ المغرب الحديث.

وتحدث بعض من عاشوا الكارثة الطبيعية لقناة الجزيرة عن الأضرار النفسية والمادية التي تركها فيهم الزلزال، وقالت سيدة إن والدتها تعاني حتى الآن من اضطراب في النوم، في حين أكد مواطن آخر أنه خسر الزرع والغنم والقمح.

وأعرب المتحدثون عن أحلامهم وآمالهم في العودة إلى بيوتهم وإلى حياتهم السابقة.

تقرير: المختار العبلاوي