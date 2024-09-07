غارة إسرائيلية على مدرسة للنازحين في غزة تسفر عن شهداء بينهم أطفال

تعرضت مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة لغارة إسرائيلية عنيفة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة العديد من النازحين الذين كانوا يحتمون بها.

ووفقا لمراسل الجزيرة أنس الشريف، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المدرسة بصاروخين، مما أدى إلى دمار كبير في مبنييها، كما أجبرت آلاف النازحين على الفرار من المدرسة التي كانت تؤويهم.

وتظهر الصور الواردة من موقع الحادث حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدرسة، حيث تناثرت الدماء في الساحات والممرات. كما توثق المشاهد المأساوية لضحايا من بينهم أطفال كانوا يلعبون في ساحة المدرسة قبل الهجوم.