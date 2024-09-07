خاركيف تحت القصف: انفجارات عنيفة ومحاولات توغل بري روسي

تشهد مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، تصعيدا عسكريا روسيا متزايدا مع مرور كل يوم، حيث تتعرض المدينة ومقاطعاتها لهجمات أكثر كثافة وعنفا.

ووفقا لتقرير مراسل الجزيرة حسان مسعود، فقد وقع انفجار كبير في إحدى مقاطعات خاركيف نتيجة استهداف بقنبلة موجهة، بحسب ما أعلنته الإدارة العسكرية في المقاطعة، وأدى هذا الهجوم إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، حسب المصدر ذاته.

وأضاف مسعود أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة ومكثفة تستهدف مقاطعة خاركيف، وتواجه المنطقة ضربات جوية مستمرة، بالإضافة إلى محاولات توغل بري من قبل القوات الروسية.