بيت دُقو.. "بلد الصوفي" المعزولة عن القدس

قريه بيت دقو واحدة من مجموعة قرى فلسطينية تتبع القدس، لكن الجدار العازل فصلها عن المدينة من الناحية الشمالية الغربية، فتحول مركز حياة سكانها إلى مدينة رام الله.

تبعد القرية عن القدس نحو 13 كيلو مترا، وتبلغ مساحتها قرابة 6 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

ويُقدّر ‏عدد سكان بيت دقو بنحو 2500 نسمة داخل القرية، لكن أضعاف هذا العدد يقيمون في الخارج، خاصة في الأردن ودول الخليج والولايات المتحدة.

تُعرف القرية بزراعة الزيتون واللوزيات والعنب، وكانت محاصيلها تسوّق بمدينة القدس.

أما عن التسمية، فيقول رئيس مجلسها المحلي جمال داود إنها نسبة إلى زاهد صوفي يُدعى عمر الدقاق، واشتهر بقرع الطبول وإحياء الموالد والمناسبات الدينية في المسجد الأقصى.

ويقول رئيس المجلس المحلي إن نسبة التعليم في القرية تصل إلى 96%، ويعمل سكانها في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.