الاحتلال يركز على القتال فوق الأرض في المرحلة الجديدة بغزة

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن ملامح المرحلة الرابعة من الحرب على قطاع غزة، والتي تعتمد على إستراتيجية جديدة في القتال.

وبحسب تقرير أعدته للجزيرة سلام خضر، فإن الصحيفة أوضحت أن هذه المرحلة، رغم عدم اكتمال تفاصيلها بعد، ترتكز بشكل أساسي على القتال فوق الأرض حصرا.

وسيعتمد الجيش الإسرائيلي على معلومات استخباراتية في تنفيذ عمليات هجومية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والهدف الرئيسي من هذا التكتيك الجديد هو محاولة منع المقاومين من استخدام الأنفاق أو الخروج منها، والتي تعتبرها إسرائيل بنية تحتية عالية الأهمية في قتال قوات الاحتلال.

وتعتقد المستويات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن بقاء المقاومين في الأنفاق لفترة طويلة من شأنه أن يشكل ضغطا عسكريا وسياسيا عليهم، مما قد يدفع القيادة السياسية للمقاومة إلى القبول بشروط وقف إطلاق النار.