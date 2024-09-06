من خطة شارون إلى الواقع.. تفاصيل إعادة تفعيل محور نتساريم في غزة

كشفت التطورات الأخيرة في قطاع غزة عن إعادة إحياء إسرائيل لمحور نتساريم، وهو محور عسكري إستراتيجي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.

ووفقا لتقرير أعدته للجزيرة سلام خضر فإن هذا المحور، الذي يعرف أيضا باسم الطريق "749"، يعود تاريخه إلى خطة وضعها أرييل شارون عام 1971 كجزء من إستراتيجيته للتعامل مع غزة.

وبدأت إسرائيل منتصف فبراير/شباط الماضي بتنفيذ الخطوات الميدانية لإعادة تفعيل هذا المحور، مدعية أن الهدف هو تسهيل حركة الآليات العسكرية.

ومع مرور الوقت، توسع المحور ليصل عرضه إلى نحو 4 كيلومترات وبطول 7 كيلومترات تقريبا، مع إنشاء 4 قواعد عسكرية على امتداده.