ملامح مقترح تعتزم إدارة بايدن طرحه لوقف حرب غزة

تعتزم واشنطن طرح مقترح جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى لحل عقبتي محور فيلادلفيا والأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل المتوقعة.

ولا تنص المرحلة الأولى من المقترح الأميركي على انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل، لكنه ينص على الإفراج عن 800 أسير فلسطيني مقابل الأسرى الإسرائيليين وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 600 شاحنة يوميا.

يأتي المقترح في وقت يرهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيه محور فيلادلفيا مآل الحرب، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن متعهدة بالصمود على طاولة المفاوضات.

تقرير: نسيبة موسى