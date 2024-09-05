تراجع مبيعات "كوكا كولا" و"بيبسي" ومشروبات غازية محلية تنافسهما

تواجه شركتا “كوكا كولا” ومنافستها “بيبسي” منافسة من مشروبات غازية محلية بسبب مقاطعة المنتجات الأجنبية التي تمثل الدول الداعمة لإسرائيل بسبب حربها على غزة.

وتبدو بوادر نجاح المقاطعة أقرب من أي محاولة سابقة، إذ عززت الحملات الداعية لذلك ظهور منتجات جديدة قلصت الهيمنة السوقية للشركات الداعمة لإسرائيل وأدت إلى تراجع مبيعاتها.

ووفق مجلة "التايم" البريطانية، تعرضت أكثر من 12 شركة عالمية متهمة بدعم إسرائيل إلى المقاطعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تقرير: نديم الملاح