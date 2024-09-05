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استمرار الحصار على مدينة الخليل رغم مزاعم الاحتلال بتخفيفه
على الرغم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فتح بعض البوابات الرئيسية وتخفيف الحصار العسكري المفروض على مدينة الخليل، فإن الواقع على الأرض يشير إلى خلاف ذلك.
وبحسب تقرير لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري فإن البوابات الحديدية عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، لا تزال مغلقة بالكامل، مما يضطر المواطنين للعبور سيرا على الأقدام.
وتقل السيارات المواطنين إلى الجانب الخارجي من الحاجز خارج الخليل، في حين تنتظرهم سيارات أخرى من الداخل، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية للسكان.
5/9/2024