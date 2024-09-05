استمرار الحصار على مدينة الخليل رغم مزاعم الاحتلال بتخفيفه

على الرغم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فتح بعض البوابات الرئيسية وتخفيف الحصار العسكري المفروض على مدينة الخليل، فإن الواقع على الأرض يشير إلى خلاف ذلك.

اقرأ المزيد