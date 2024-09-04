محور فيلادلفيا.. عقدة في مفاوضات وقف حرب غزة وتبادل الأسرى

يشكل محور فيلادلفيا عقدة في مفاوضات التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة؛ إذ يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على المحور، ويقول إن تحقيق أهداف الحرب يمر عبره.

في الجهة المقابلة، لا ترى المؤسستان الأمنية والسياسية الإسرائيلية ضرورة لإبقاء الجنود في المحور الفاصل بين قطاع غزة ومصر، والبالغ طوله 14 كيلومترا.

وفي سياق متصل، كشف البيت الأبيض عن تحضير مقترح اتفاق تتضمن بنوده انسحاب قوات إسرائيلية -لم يتم تحديد حجمها- من مواقع وصفت بالمكتظة قرب الممر، على أن يعرض على الوسطاء والطرفين عند اكتماله.

تقرير: سلام خضر