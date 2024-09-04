احتجاجا على الحرب في غزة.. مظاهرة طلابية في جامعة كولومبيا الأميركية

تظاهر عدد من طلاب جامعة كولومبيا الأميركية في نيويورك خارج بوابات الجامعة في أول يوم من الفصل الدراسي الجديد استمرارا للحراك الذي كان قد بدأ العام الماضي احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

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