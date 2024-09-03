الخلافات بين نتنياهو وقادته الأمنيين تخرج إلى العلن

خرجت الخلافات المحتدمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادته الأمنيين من الغرف المغلقة إلى العلن حيث يتفاقم التباين بشأن ما يمكن أن تكون عليه الحرب في قطاع غزة بعد 11 شهرا من المعارك.

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