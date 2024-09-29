فيديوغراف.. أبرز قادة حزب الله اللبناني الذين اغتالتهم إسرائيل

اغتالت إسرائيل عددا كبيرا من قادة حزب اللبناني منذ تأسيسه بدءا من أمينه العام الأسبق عباس الموسوي عام 1992 وليس انتهاء بخليفته حسن نصر الله الذي استهدفته بغارة يوم الجمعة.

ففي فبراير/شباط 1992 اغتيل الموسوي ثاني أمين عام لحزب الله بمروحية إسرائيلية في قرية جبشيت جنوب لبنان.

وفي 12 من فبراير/شباط 2008 اغتيل عماد مغنية بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة السورية دمشق، واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2013 اغتيل القيادي حسان اللقيس في الضاحية الجنوبية بإطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين.

ومع تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل اغتالت إسرائيل في 30 يوليو/تموز من العام الجاري القائد العسكري الكبير بالحزب فؤاد شكر -الذي وصفته بأنه الذراع اليمنى لحسن نصر الله- في غارة على مبنى بحارة حريك.