حزب الله وإسرائيل.. جولات حروب متعاقبة

منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، رسخ حزب الله مكانته السياسية والعسكرية، عبر مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد غزو إسرائيل للأراضي اللبنانية وانسحابها عام 1983 محتفظة بشريط حدودي في الجنوب اللبناني، بدأ حزب الله في شن حرب عصابات ضد القوات الإسرائيلية.

وفي منتصف التسعينيات اكتسب الحزب خبرة وبات يشكل تهديدا على إسرائيل التي شنت ما يعرف بـ"عناقيد الغضب"، في عملية استهدفت معاقل الحزب، ثم انسحبت إسرائيل بعد 4 سنوات من جنوب لبنان إثر ارتفاع خسائرها.