فيديوغراف.. أبرز طقوس المستوطنين في المسجد الأقصى

تكريسًا لرؤية جماعات الهيكل المزعوم في التعامل مع المسجد الأقصى بصفته “هيكلا” قائما، يمارس المستوطنون المقتحمون له عديدا من الطقوس الدينية، تتركز في المنطقة الشرقية من المسجد، وتحديدا قرب باب الرحمة.

ومن أبرز تلك الطقوس: الصلوات ومباركات الزفاف واحتفالات البلوغ، وبركات الكهنة والسجود الملحمي والنفخ في البوق وهز القرابين النباتية وإضاءة شموع صغيرة، إضافة إلى مواعظ وإرشادات الحاخامات وجماعات الهيكل.

ومؤخرا صعّد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بدعم من وزراء في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي كشف عن نيته في إقامة كنيس بالمسجد، وشارك في اقتحامه وأدى بعض الطقوس بداخله.

وفي أكثر من مناسبة حذرت مؤسسات القدس ومستويات رسمية أردنية وفلسطينية من تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وهو الوضع الذي كان عليه المسجد منذ العهد العثماني وحتى الاحتلال الإسرائيلي عام1967.