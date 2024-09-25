خارطة التطورات الميدانية التفاعلية لأماكن القصف على تل أبيب

أطلق صاروخ باليستي من لبنان باتجاه تل أبيب. لمزيد من الإضاءة على التطورات الميدانية نستعرضها على الخريطة التفاعلية مع محمود الكن.