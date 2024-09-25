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خارطة التطورات الميدانية التفاعلية لأماكن القصف على تل أبيب

أطلق صاروخ باليستي من لبنان باتجاه تل أبيب. لمزيد من الإضاءة على التطورات الميدانية نستعرضها على الخريطة التفاعلية مع محمود الكن.
25/9/2024