شركة مجرية غامضة في قلب تحقيق دولي حول أجهزة متفجرة في لبنان

كشفت تحقيقات صحفية عن تورط شركة “بي. إيه. سي. كونسالتينغ” المجرية في قضية دولية تتعلق بتوريد أجهزة نداء (بيجر) انفجرت في لبنان، مما أثار تساؤلات حول طبيعة نشاطاتها وعلاقاتها الدولية.

ووفقًا لتقرير مراسل الجزيرة أيمن الزبير، فإن نشاط الشركة يثير الشكوك رغم تسجيلها في مجال التجارة الدولية، خاصة مع غموض هوية مالكتها وعلاقاتها المعقدة التي تمتد من المجر إلى بلغاريا والنرويج.

وأشار الصحفي الاستقصائي بولاج كوفمان إلى أن الشركة تأسست في بودابست عام 2022، وهي شبه وهمية مسجلة بـ118 نشاطًا، أبرزها التجارة الدولية للأجهزة التكنولوجية.