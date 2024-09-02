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دمار وأزمة إنسانية.. الجزيرة ترصد معاناة السكان تحت الحصار بجنين
شهد الحي الشرقي لمدينة جنين أياماً عصيبة بعد حصار إسرائيلي استمر لخمسة أيام متتالية، وفي أول تغطية صحفية من داخل الحي، ترصد الجزيرة صور مروعة لحجم الدمار والمعاناة الإنسانية.
وبحسب تقرير أعده للجزيرة المراسل محمد خيري فقد أظهرت المشاهدات الأولية دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل، حيث تعرضت العديد من المباني للهدم الجزئي والكلي، وروى شهود عيان قصصاً مؤلمة عن الجوع والعطش ونقص حاد في حليب الأطفال، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية للمرضى.
2/9/2024