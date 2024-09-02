دمار وأزمة إنسانية.. الجزيرة ترصد معاناة السكان تحت الحصار بجنين

شهد الحي الشرقي لمدينة جنين أياماً عصيبة بعد حصار إسرائيلي استمر لخمسة أيام متتالية، وفي أول تغطية صحفية من داخل الحي، ترصد الجزيرة صور مروعة لحجم الدمار والمعاناة الإنسانية.

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