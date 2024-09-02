ألمانيا.. تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم بسبب سياساتها

حقق حزب البديل من أجل ألمانيا تفوقا واضحا في الانتخابات الإقليمية في شرق ألمانيا، إذ احتل الصدارة في ولاية تورينغن والمركز الثاني في ولاية ساكسونيا المجاورة.

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