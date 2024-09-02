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ألمانيا.. تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم بسبب سياساتها
حقق حزب البديل من أجل ألمانيا تفوقا واضحا في الانتخابات الإقليمية في شرق ألمانيا، إذ احتل الصدارة في ولاية تورينغن والمركز الثاني في ولاية ساكسونيا المجاورة.
وفي انتظار التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة في الولايتين، أظهرت هذه الانتخابات تراجعا ملحوظا في نسبة دعم أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا والتي تآكلت شعبيتها بسبب الخلافات الداخلية والاتهامات الموجهة لها بسوء إدارة ملف اللجوء، فضلا عن الدعم المتواصل لأوكرانيا.
تقرير: أيمن الزبير
2/9/2024