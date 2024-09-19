الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال عام

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال عام واحد.

وتم تمرير القرار بـ124 صوتا مقابل 14 رافضا، وهو يدعو إسرائيل للامتثال بالتزاماتها وفق القانون الدولي وبقرارات محكمة العدل الدولية.

كما حث الدولَ الأعضاء على وقف وتجميد استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير السلاح لإسرائيل إذا كان يستخدم بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

تقرير: بيسان أبو كويك