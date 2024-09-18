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سرايا القدس تقصف عسقلان وغلاف غزة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صورا تظهر إطلاق مقاتليها رشقات صاروخية على مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

 

 

18/9/2024