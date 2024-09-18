الاحتلال يجرف ويهدم منشآت فلسطينية في بلدة صور باهر بالقدس

نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم وتجريف واسعة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى منع استغلالها وفق مسؤول محلي.

وطالت تلك العمليات منشآت زراعية وتجارية وصناعية وجدرانا وأسيجة تنتشر على قطعة أرض مساحتها نحو 20 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وقدر رئيس مجلس خدمات حي وادي الحمص زياد حمادة خسائر المواطنين بنحو مليوني شيكل (533 ألف دولار).

وأضاف أن هدف التجريف منع الفلسطينيين في القدس من استثمار واستغلال أراضيهم، مشيرا إلى أن المنطقة جزء من الضفة الغربية ومصنفة "ج"، لكن الجدار العازل ضمها إلى القدس.

ونص اتفاق أوسلو على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 أقسام إدارية مؤقتة، وهي المناطق "أ" وتشكل 21% من مساحة أراضي الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% من مساحة أراضي الضفة، وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و"ج" وتمثل 61% من مساحة أراضي الضفة، وتشهد وجودا للجيش الإسرائيلي بالكامل وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.