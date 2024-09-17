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غارة إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات في غزة

استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
17/9/2024