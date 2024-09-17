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شركات التكنلوجيا العالمية.. موجة تسريح العمال

الذكاء الاصطناعي وتأثيره على قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة. تعرف على التفاصيل في هذا العرض.
17/9/2024