"الجزيرة 360" تتوسع رقميا.. 50 ألف ساعة من المحتوى الوثائقي في منصة واحدة

في خطوة تعكس التزامها بمبدأ “الرأي والرأي الآخر”، أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية منصتها الرقمية الجديدة “الجزيرة 360″، التي تهدف إلى توفير مساحة أوسع للآراء المتنوعة والجريئة في العالم العربي.

وبحسب تقرير أعده سعيد أبو خفة، فإن المنصة الجديدة لا تحمل من شبكة الجزيرة اسمها فحسب، بل تتبنى أيضا نهجها في تقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل.

ويؤكد المسؤولون عن المشروع أن المشاهد العربي سيجد في "الجزيرة 360" تنوعا غير مسبوق في الشكل والمضمون.