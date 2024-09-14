مدة الفيديو 00 minutes 55 seconds

نظام الصواريخ الأميركية.. صاروخ أتاكمز

تعرف على أحد منظومات الصواريخ الأميركية التكتيكية وهو صاروخ أتاكمز الذي تطالب أوكرانيا باستخدامه لاستهداف الأراضي الروسية.
14/9/2024