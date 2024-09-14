قلق أميركي بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

القلق الأميركي يأتي بعد أسابيع غير قليلة شهدت محطات من تصعيد الخطاب الإسرائيلي عسكريا وسياسيا بشأن نشوب حرب مع لبنان نستعرض أبرزها في ما يلي: