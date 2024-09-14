قصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين في غزة يسفر عن شهداء وجرحى

شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية جديدة على مدرسة شهداء الزيتون في مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين النازحين الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها بعد تدمير منازلهم.

ووفقًا لتقرير المراسل محمد قريقع، فقد أسفر القصف عن تدمير واسع في فصول المدرسة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة للعلاج.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المدرسة للهجوم، حيث سبق أن استهدفتها قوات الاحتلال بنيران المدفعية خلال توغل سابق.