القسام تستهدف اللواء الغربي 300 الإسرائيلي بالصواريخ

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق صواريخ من شمال لبنان باتجاه مقر “اللواء الغربي 300” التابع للجيش الإسرائيلي.

ويظهر الفيديو عناصر من الكتائب وهم يقومون بإعداد الصواريخ وضبط الإحداثيات قبل إطلاقها في هجوم وصفته الحركة بأنه "رشقة صاروخية مركزة".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن تنفيذ هجوم مماثل من جنوب لبنان استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية. وأوضحت الكتائب في بيانها أنها استهدفت المقر نفسه بـ30 صاروخًا، وخاصة مرابض المدفعية ومركز الصيانة وتجمعات للقوات الإسرائيلية داخل الموقع.