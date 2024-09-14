شاهد.. تكريم 600 محجبة في المسجد الأقصى

كرّمت مؤسسة “مسلمات” بالداخل الفلسطيني اليوم السبت أكثر من 600 محجبة، وذلك من خلال حفل أقيم في المسجد الأقصى بمناسبة ارتدائهن الحجاب، ضمن مشروع يقام للعام الثاني على التوالي.

اقرأ المزيد