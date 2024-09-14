مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds
شاهد.. تكريم 600 محجبة في المسجد الأقصى
كرّمت مؤسسة “مسلمات” بالداخل الفلسطيني اليوم السبت أكثر من 600 محجبة، وذلك من خلال حفل أقيم في المسجد الأقصى بمناسبة ارتدائهن الحجاب، ضمن مشروع يقام للعام الثاني على التوالي.
وقالت مديرة المؤسسة المنظّمة للحفل نسيبة عيسى للجزيرة نت إن الحفل يأتي ضمن مشروع "حجابي هويتي".
وذكرت أن الحفل شمل هذا العام الفتيات المتحجبات العام الماضي، مضيفة أنه "رغم الصعب ما زال شد الرحال للمسجد الأقصى مستمرا".
من جهتهن عبرت المشاركات عن فرحتهن بارتدائهن الحجاب وتكريمهن بالمسجد الأقصى المبارك.
14/9/2024