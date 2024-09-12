هجوم إسرائيلي على مصياف السورية.. ما تفاصيله وماذا استهدف؟

نقلت صحف ومواقع أميركية عن مسؤولين قولهم إن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عملية من نوع خاص لتدمير مصنع سري للصواريخ الدقيقة يستخدمه حزب الله في منطقة مصياف بريف حماة في سوريا.

وأضاف المسؤولون أن الهجوم -الذي وقع ليلة الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري- كان بغارات، لكنه تضمن أيضا عملية برية بعد إنزال نفذته مروحيات في المنطقة، في حين نفى الحرس الثوري الإيراني إصابة أو أسر قوات إيرانية في الهجوم.

تقرير: أحمد العساف