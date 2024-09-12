تداعيات "طوفان الأقصى" على المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل

لا تزال تداعيات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتلاحق داخل مؤسسات إسرائيل، إذ يلوح رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي بالاستقالة مع نهاية العام الحالي.

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