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تداعيات "طوفان الأقصى" على المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل
لا تزال تداعيات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتلاحق داخل مؤسسات إسرائيل، إذ يلوح رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي بالاستقالة مع نهاية العام الحالي.
بدوره، قدم قائد وحدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية العقيد يوسي شاريئيل استقالته من منصبه على خلفية الإخفاق الاستخباراتي الذي سبق الهجوم.
وتترافق الاستقالات مع خلافات حادة بين المستويين العسكري والسياسي، خاصة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء أقصى اليمين من جهة وقيادة الجيش ووزير الدفاع يوآف غالانت من جهة ثانية.
تقرير: سلام خضر
12/9/2024