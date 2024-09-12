الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

انسحبت قوات الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة الغربية بعد اقتحام دام ساعات وخلّف دمارا كبيرا في المكان.

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