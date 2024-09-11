نصف مليون صوت للمعارضة الأردنية وخيبات أمل للأحزاب الجديدة

شهدت الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة نتائج مفاجئة لبعض الأحزاب السياسية، حيث حقق حزب جبهة العمل الإسلامي، أحد أبرز أحزاب المعارضة، نتيجة صادمة بحصوله على نصف مليون صوت في انتخابات مجلس النواب.

وبحسب تقرير أعده حسن الشوبكي فإن نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة كان من أبرز الفائزين وعاد إلى المشهد السياسي من بوابة البرلمان بعد إغلاق باب النقابة أمامه.

واعتبر مراقبون أن هذا الفوز يعكس رسالة قوية مفادها أن الأردن قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بجبهة وطنية موحدة.

وفي المقابل، كانت نتائج الاقتراع مخيبة للآمال بالنسبة لأحزاب حديثة النشأة، حيث لم يتمكن الكثير منها من الحصول على مقعد واحد في البرلمان، وتواجه هذه الأحزاب انتقادات لاذعة بسبب إنفاقها على حملات انتخابية لم تحقق النتائج المرجوة.