الجزيرة نت بمنزل عائلة غيث المقدسية بعد قرار طردها من منزلها

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي طرد عائلة المقدسي سالم غيث من منزلها في حي بطن الهوى وتسليمه للمستوطنين.

وجاء قرار المحكمة ردا على استئناف تقدمت به العائلة ضد قرار سابق بـ"إخلائها" من المنزل الواقع في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، لكنها لم تحدد موعد الإخلاء، الذي ترك لسلطات الاحتلال.

يقول صاحب المنزل سالم غيث للجزيرة نت، بينما ينتظر قرار الإخلاء، إنه اشترى المنزل عام 1979، وهو مكوّن من طابقين مساحة كل منهما 50 مترا مربعا، ويؤوي 30 نفرا، وهم عائلته إضافة إلى عائلتي ابنيه و4 بنات، وكلهم متزوجون.

يتحدث غيث عن معركته مع الجمعيات الاستيطانية، وكيف بدأت أطماعها تتسلل إلى المنزل في حي بطن الهوى.

وتهدد قرارات الطرد أيضا 87 عائلة في الحي مؤلفة من قرابة 680 نسمة، وفق ما أكده للجزيرة نت في حديث سابق رئيس لجنة الحي زهير الرجبي.