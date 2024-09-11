أمطار غزيرة تكشف هشاشة البنية التحتية بإقليم تنغير جنوبي شرقي المغرب

تواجه مضايق دادس في إقليم تنغير جنوبي شرقي المغرب تحديات جمة نتيجة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي هطلت طوال يومين كاملين.

وغمرت المياه جزئيا الطريق المؤدي إلى المنطقة، والمعروف بوعورته والتواءاته، مما دفع المسؤولين للبحث عن بدائل لتأمين حركة السير.

وكشفت هذه الظاهرة الجوية الاستثنائية عن مفارقة لافتة، حيث نشأ جيل كامل من سكان المنطقة لم يسبق له أن شاهد قوة جريان مياه الوديان بهذا الشكل نتيجة سنوات من الجفاف وشح الأمطار.