نقص الوقود يهدد مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان بالتوقف خلال يومين

أعلنت إدارة المستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان، في شمال قطاع غزة، أنهما مهددان بالتوقف عن العمل خلال اليومين القادمين، بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود للقطاع.

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