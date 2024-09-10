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نقص الوقود يهدد مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان بالتوقف خلال يومين
أعلنت إدارة المستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان، في شمال قطاع غزة، أنهما مهددان بالتوقف عن العمل خلال اليومين القادمين، بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود للقطاع.
وقال مديرا المستشفيين إن ذلك يعرض حياة المرضى لخطر الموت الحقيقي، وأشارا إلى أن نفاد الوقود عن أقسام العناية المركزة وأقسام حديثي الولادة يهدد عشرات الأطفال بالموت، حيث يصل يوميا إلى المستشفيين أطفال بحالات حرجة جدا نتيجة استمرار الغارات.
تقرير: محمد قريقع
10/9/2024