تواريخ استعادة إسرائيل جثث أسراها في غزة

يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر عن استعادة جثث أسراه في مناطق مختلفة من قطاع غزة. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ، قال إنه عثر على جثتي إسرائيليتين في مدينة غزة.

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